Frente Amplio presenta cinco proyectos de ley para combatir la evasión fiscal

El Frente Amplio presentó un paquete de cinco proyectos de ley con el que busca contribuir a una solución para la situación fiscal del país, mediante el fortalecimiento de la lucha contra la evasión y el fraude tributario, sin recurrir a nuevos impuestos sobre la canasta básica.

La agrupación política explicó que las iniciativas tienen como objetivo cerrar portillos que facilitan la evasión de impuestos y fortalecer los mecanismos de control y sanción contra quienes incumplen con sus obligaciones tributarias (ver video adjunto a la nota).

Según destacó el diputado y jefe de fracción de Frente Amplio, José María Villalta, las propuestas destacan reformas para endurecer las sanciones por fraude fiscal, limitar la subcapitalización como mecanismo de planificación tributaria, prohibir que jerarcas de la administración pública mantengan participación en paraísos fiscales y reforzar la responsabilidad por incumplimientos en materia tributaria.

Durante la presentación del paquete de proyectos, representantes del partido señalaron que estas medidas buscan mejorar la recaudación y combatir prácticas que afectan las finanzas públicas, sin trasladar nuevas cargas económicas a la ciudadanía.

Asimismo, el Frente Amplio solicitó al Poder Ejecutivo convocar estas iniciativas a la corriente legislativa, al considerar que constituyen herramientas para enfrentar la crisis fiscal del país sin necesidad de crear nuevos impuestos o gravar productos de la canasta básica.

La agrupación sostiene que el combate a la evasión fiscal y al fraude tributario debe convertirse en una prioridad para fortalecer las finanzas del Estado y garantizar una mayor equidad en el sistema tributario costarricense.



