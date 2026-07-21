Frente Amplio pone condición para apoyar eurobonos: no subir impuesto a canasta básica

La fracción del Frente Amplio anunció este martes que no apoyará la emisión de eurobonos a menos que el Gobierno de Laura Fernández se comprometa a no subir el impuesto de la canasta básica.

"No vamos a firmarle un cheque en blanco a un ministro de Hacienda que cuando gobernó fue irresponsable y que ahora solo quiere patear la bola de una crisis fiscal que provocó él mismo", afirmó la diputada Eugenia Román, subjefa de fracción.

La bancada aseguró que esa condición sería apenas el inicio de cualquier conversación sobre una posible autorización para emitir los $13.500 millones que busca el Poder Ejecutivo, un plan que necesita al menos 38 votos y del que ya anunció su rechazo Liberación Nacional (17 curules).

Eso significa que, sin los votos del FA y PLN, es matemáticamente imposible que el proyecto se apruebe.

"Primero que salga (Rodrigo) Chaves a desistir de meterle más impuestos a la canasta básica. Hasta que eso no pase, no hay chance de iniciar conversaciones. Si lo hacen, ya nos sentaremos a la mesa para exigir que bajen el monto, plazo, interés máximo, y para exigir que antes de aprobar eurobonos tengamos aprobada una fuerte agenda de combate a la evasión y un mecanismo para que paguen a la CCSS", concluyó el jefe de Fracción, José María Villalta.

Este miércoles está previsto que Chaves, actual ministro de Hacienda, presente la "ruta fiscal" con la que el Gobierno planea combatir la fuerte caída en los ingresos tributarios.

Hasta ahora, el jerarca solo ha revelado que buscará eliminar la exoneración fiscal de la canasta básica para las personas con más recursos económicos, sin que hasta ahora exista claridad sobre cómo planea hacer esto.

El Frente Amplio insistió en que solo negociará si existe un compromiso por "no afectar el costo de vida a las familias costarricenses".

