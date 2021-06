Franggi Nicolás anuncia aislamiento por síntomas de COVID-19

La diputada de Liberación Nacional, Franggi Nicolás, anunció que se someterá a un aislamiento voluntario pues presenta síntomas similares a los de COVID-19.



“Dado que en las últimas horas he tenido un quebranto en mi salud, con algunos síntomas similares a COVID-19, por recomendación médica y responsabilidad para con los que me rodean, procederé a la brevedad a realizarme la prueba, mientras tanto me encontraré a sus órdenes bajo teletrabajo”, dijo la legisladora.