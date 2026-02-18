Fracción oficialista apuesta por una mujer como candidata a presidencia de Asamblea Legislativa

La fracción legislativa oficialista acordó de forma unánime que la candidata a ocupar la silla de la presidencia de la Asamblea Legislativa, a partir del 1 de mayo del 2026, sea la diputada electa Yara Jiménez.

Según aseguraron, con esto buscan devolver a una mujer el liderazgo del primer poder de la República, ausente en los últimos 4 años.

Así mismo, de manera unánime acordaron que el próximo jefe de fracción oficialista sea el diputado electo, Nogui Acosta, y el subjefe de fracción el diputado electo, Juan Manuel Quesada.

Acosta destacó la cohesión, la vocación de trabajo y diálogo para la futura fracción oficialista, “con el fin de devolver la confianza y credibilidad de los costarricenses al trabajo que se hace desde la Asamblea Legislativa”.