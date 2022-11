Fracción del PUSC anuncia su oposición a proyecto para vender BCR

Por Eric Corrales | 21 de noviembre de 2022, 16:59 PM

La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) anunció que no apoyará la venta del Banco de Costa Rica (BCR), proyecto presentado por el Gobierno de la República bajo el expediente 23.331.

Daniela Rojas, jefa de la bancada socialcristiana, aseguró que no hay claridad en muchos aspectos y que la propuesta no tiene un estudio que la respalde.

“Nos oponemos de manera rotunda y no contará con nuestro apoyo ni respaldo. Primero, por el valor del conglomerado, si bien es cierto nos dicen que se estima que su venta representa alrededor de $1.800 millones, que no representa ni un 3% de la deuda, esto no se hace basado en ninguna metodología ni estudio técnico.

“También el proyecto de ley indica que se va a vender por partes, lo que podría afectar este monto y significa todavía menos en el porcentaje de la deuda”, explicó.

En la fracción agregan que no hay claridad sobre el futuro de los empleados y el aporte a las instituciones que ayuda el banco.

“Tampoco tenemos claro qué sucedería con los 4.300 funcionarios que tiene este conglomerado y que, en caso de que se deban liquidar, esto implica para el Estado al menos $20 mil millones, y no queda claro de dónde se hará esta liquidación o si van a seguir trabajando en el banco.

“El aporte a las instituciones públicas y las cargas parafiscales, no queda claro en el proyecto de ley qué pasaría con estos aportes.

“Esto es un órgano completamente político y no permite que se establezcan esquemas de control y supervisión que van a generar inseguridad jurídica y eso nos lleva al tema de la falta de transparencia y contratación pública”, concluyó Rojas.

Sin los nueve votos del PUSC ni los seis del Frente Amplio (fracción que ya había anunciado su oposición al proyecto), el Gobierno se queda sin el apoyo de 15 legisladores. Aunque hay otros 42 votos disponibles, algunos legisladores de otras fracciones, como el PLN, han dicho que no apoyarán la venta del banco.