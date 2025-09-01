Fracción del PUSC acoge solicitud de Hidalgo y pide a Bojorges declararse independiente

La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) solicitó este lunes a Leslye Bojorges renunciar a la bancada y declararse independiente.

La decisión vino precedida de la petición que les hizo hoy el candidato socialcristiano Juan Carlos Hidalgo de expulsar a Bojorges por sus “múltiples cuestionamientos legales y éticos”.

Bojorges estaba separado de la bancada desde enero pasado, cuando se hizo pública su acusación en el caso Richter, que investiga el presunto crimen organizado de estructuras vinculadas con el fraude registral y lavado de activos.

Al actual legislador se le acusa, en particular, de presuntamente haberle solicitado dinero a un autobusero investigado en el caso para dárselo a María Gabriela Jiménez, alcaldesa de San Ramón y también imputada en la causa.

Bojorges defendió que su única participación en el caso fue para ayudarle a una comunidad ramonense a que no perdiera el servicio de autobús, pero que él no podía saber que ese empresario estaba vinculado a una causa criminal.

Este medio solicitó una posición al legislador sobre la solicitud de Hidalgo; sin embargo, no ha respondido a los mensajes enviados a su teléfono celular.