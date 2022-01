Fracción del PAC bloquea discusión sobre la reelección del Regulador General

Los nueve diputados de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) bloquearon esta tarde la discusión sobre la reelección o no del Regulador General, Roberto Jiménez, hasta el 8 de mayo de 2028.



El proyecto fue presentado a última hora por el Poder Ejecutivo y vence el próximo viernes 14 de enero, de manera que hasta el jueves habrá tiempo para tomar una decisión, caso contrario el Regulador se reelegirá de manera automática.

Sin embargo, la bancada oficialista puso todos sus votos en contra de la moción para conocer ese expediente y con esto impidió los 38 necesarios para aprobarla.

“El PAC planteó con total transparencia que no teníamos la anuncia de conocer este expediente hoy porque tenemos un proceso pendiente para conocerlo el lunes. Esa solicitud, que es absolutamente ordinaria en esta Asamblea Legislativa de un tiempo razonable que no atenta contra el plazo de trámite de este expediente, se ha tomado para hacer una serie de afirmaciones infundadas que no podemos aceptar, no ha sido el Partido Acción Ciudadana el que ha dejado que el peso del tiempo archive proyectos importantes en este Plenario, como pasó en el 2020 con el crédito del BID”, dijo la jefa de fracción oficialista, Laura Guido.