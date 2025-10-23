Fracasa intento de Marta Esquivel por anular asamblea del PLN

El intento de la exministra Marta Esquivel por anular la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional (PLN), y con esto sacar a Álvaro Ramos de la carrera presidencial, fracasó.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó de plano el recurso de amparo electoral y nulidad que la ahora candidata a diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó contra el PLN por presuntas irregularidades en su proceso de renovación de estructuras.

Específicamente, la también expresidenta de la CCSS alegaba que la imposibilidad del partido por realizar la asamblea cantonal en San Ramón implicaba que tampoco pudiera realizar la Asamblea Nacional en la que ratificó a Ramos y el resto de sus nóminas a la presidencia y diputaciones.

“El amparo contra las resoluciones del TSE fue rechazado porque el artículo 103 de la Constitución Política dice que los actos o disposiciones que dicta el TSE en materia electoral no son recurribles, lo cual, tratándose de recursos de amparo, es reiterado por el artículo 30 inciso d) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

“En cuanto a la impugnación de decisiones de la administración electoral, también es rechazada porque el amparo electoral es un mecanismo para la tutela efectiva de los derechos fundamentales de contenido político electoral y, a texto expreso, el artículo 225 del Código Electoral dice que 'los reclamos contra las decisiones de los organismos electorales inferiores no se tramitarán por esta vía, sino por la del recurso de apelación electoral'”, dijo la autoridad electoral.

Esquivel también había solicitado que el recurso fuera conocido por magistraturas suplentes, algo que el TSE dijo es improcedente, pues no se está ante ninguna causal de recusación de la Ley Orgánica del Poder Judicial ni del Código Procesal Civil.

La campaña de Álvaro Ramos ya había calificado la denuncia como un “indicio de miedo” por parte de Laura Fernández y su campaña, y adelantó que el recurso sería rechazado por improcedente.

“Esta es una cortina de humo, un camino inusual y peligroso donde el oficialismo está dispuesto a todo para aferrarse al poder. Les vamos a ganar en las urnas”, aseveró Ramos días atrás.

La campaña también había cuestionado que ni Esquivel ni su abogado podían presentarse como ofendidos porque no son partidarios del PLN.