Fiscalía pide que se prohíba a Alvarado acercarse a denunciantes de supuestos abusos

El Ministerio Público solicitó, la mañana de este miércoles, que se prohíba al exdiputado Fabricio Alvarado acercarse a quienes lo denunciaron por presuntas agresiones sexuales.

La solicitud se realizó durante una audiencia de medidas cautelares celebrada en el Juzgado Penal de Desamparados.

El defensor del también excandidato presidencial, Erick Ramos, aseguró que no se opuso a las disposiciones gestionadas por la Fiscalía, pues asegura que es una obligación de todo imputado el no perturbar a víctimas o testigos.

La resolución será comunicada a las 2:30 p. m. de este miércoles, de acuerdo con el abogado.

Noticia en desarrollo.