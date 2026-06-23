Fiscalía investiga a diputada oficialista por presunta legislación en beneficio propio

La Fiscalía General confirmó este martes que investiga a la diputada de Pueblo Soberano, Cindy Murillo, por el presunto delito de legislación o administración en provecho propio.

La causa, que se sigue bajo el expediente 26-000058-0033-PE, investiga el apoyo que la legisladora guanacasteca le dio al expediente 22.981, conocido como Espejo de Agua Arenal, pese a que esa ley beneficia a un negocio de su familia y del que ella también es parte.

La ley, que impulsó el Gobierno de Rodrigo Chaves, regularizó la situación de más de 700 familias que iniciaron negocios en los márgenes del lago Arenal, eliminando la protección de 50 metros que existía.

Sin embargo, una de esas propiedades es de la familia de Murillo, que tiene un negocio turístico a orillas del lago.

Aun así, ella no advirtió ese conflicto de interés en el Plenario y procedió a votar el proyecto.

Incluso, en sus redes sociales aseguró haber solicitado a la presidenta Laura Fernández la convocatoria del expediente.

El diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, presentó el caso ante la Fiscalía la semana anterior y fue a raíz de esto que se abrió esta causa.

La Fiscalía advirtió que el expediente se encuentra en una etapa privada, por lo que no es posible brindar detalles adicionales.