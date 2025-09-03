Fiscalía General indaga a "Choreco" por presunto lavado dinero en caso BCIE

La Fiscalía General toma declaración indagatoria a Federico "Choreco" Cruz por presunto lavado de dinero, en un caso que se asocia con la acusación contra el presidente Rodrigo Chaves y su ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez.

Esta diligencia, que consiste en el momento en procesal en el que a una persona se le pone en conocimiento sobre una investigación en su contra y de la prueba que se tiene en su contra, la confirmó a Teletica.com la oficina de prensa del Ministerio Público.

Noticia en desarrollo.