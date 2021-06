Fiscalía confirma que diputado del PAC está detenido por conducir en estado de ebriedad

El Ministerio Público confirmó que el diputado del Partido Acción Ciudadana, Mario Castillo, se encuentra detenido por el presunto delito de conducción temeraria.

El legislador reconoció esta mañana en sus redes sociales que conducía bajo los efectos del alcohol cuando impactó un poste del tendido eléctrico.

Según la Fiscalía, Castillo fue detenido desde que se reportara el accidente de tránsito a eso de la 8 p. m. por el presunto delito de conducción temeraria.

Las autoridades explicaron que al tener un fuero de protección por su calidad de diputado, el legislador se encuentra a las órdenes de la Corte Suprema de Justicia.

"Es importante mencionar que, de acuerdo con la legislación vigente en Costa Rica, las personas con inmunidad o fuero especial son investigadas mediante un procedimiento especial de investigación penal", aseguró el ministerio.

¿Qué pasó?

Según publicó él mismo en sus redes sociales, el accidente se dio mientras se dirigía a su casa.

Aparentemente perdió el control del vehículo, se salió de la carretera y acabó por impactar el poste.

“Tomé la imprudente decisión de conducir después de consumir bebidas alcohólicas”, escribió el legislador.

Según él mismo reportó sufrió varios golpes que requirieron atención en un centro médico cercano.

"Afortunadamente, ninguna otra persona resultó herida", añadió.

Castillo aseguró que atraviesa una difícil situación luego de la pérdida de su esposa, su madre y un hijo en los últimos meses.

"Me siento muy avergonzado de estos hechos y quiero disculparme especialmente con mis seres queridos por toda la preocupación que les he provocado. Ellos saben la situación por la que atravieso desde hacer varios meses y lo mucho que me ha costado seguir adelante. Reconozco que no he logrado afrontar apropiadamente las emociones por la muerte de mi madre, mi esposa y mi hijo. Perder a tres de las personas más importantes ha sido una de las pruebas más difíciles de mi vida", dijo.