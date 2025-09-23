Fiscalía busca prueba en video que respalde denuncia contra ministro Arnold Zamora

La Fiscalía General busca pruebas en video que permitan respaldar la denuncia presentada contra el ministro de Comunicación, Arnold Zamora, por un presunto delito sexual.

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que realizan diligencias para obtener las grabaciones de seguridad del lugar donde, al parecer, ocurrieron los hechos.

Este medio conoce que se trata de un hotel capitalino.

“Los hechos, aparentemente, suceden en un lugar público en donde muy posiblemente existan cámaras de video y son, reitero, parte de las diligencias que el Ministerio Público ha ordenado recabar en este caso al Organismo de Investigación Judicial para poder confirmar en este caso los hechos que relató la víctima”, precisó Díaz.

El fiscal explicó que, a este mediodía, todavía no se contaba con esas grabaciones.

Junto a estas diligencias también se le realizaron pruebas toxicológicas a la víctima para determinar si estaba drogada o alcoholizada al momento en que habrían ocurrido los hechos denunciados. Los resultados de esas pruebas ya están, pero no son públicos.

Este medio ha intentado, en diferentes oportunidades, tener una reacción por parte del ministro Zamora, sin que hasta ahora se tenga ninguna respuesta. Casa Presidencial tampoco se ha pronunciado sobre el hecho.

