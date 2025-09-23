Fiscal sobre denuncia contra Arnold Zamora: “Podría encajar con el delito de violación”

El fiscal general, Carlo Díaz, reconoció este martes que la denuncia presentada en contra del ministro de Comunicación, Arnold Zamora, podría encajar en el delito de violación.

En entrevista con Teletica.com, Díaz afirmó que se encuentran en una etapa preliminar del proceso, pero que con la denuncia aportada por la víctima esa es una posibilidad que se maneja.

Díaz explicó que, inicialmente, la víctima y su madre presentaron la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial y posteriormente, este lunes, la ampliaron ante la Fiscalía General.

“Se presentó una denuncia contra esta persona inicialmente en el Organismo de Investigación Judicial por parte de la madre de una víctima, en este caso por un delito de carácter sexual y esta denuncia fue ampliada por la víctima posteriormente e incluso el día de ayer ante la Fiscalía General se presentaron nuevamente estas personas y allí hicieron un relato todavía más amplio de los hechos que denuncian.



“Es una acción que podría encajar en el delito de violación”, dijo Díaz.

El fiscal añadió que a la víctima se le aplicaron los protocolos en estos casos y ahora se realizan una serie de diligencias urgentes para tratar de acreditar los hechos denunciados.



Díaz, además, precisó que hasta ahora no han tenido ninguna comunicación con Zamora.



“No hemos tenido contacto con él (el denunciado). Estamos en una fase muy preliminar. Incluso el día de ayer en horas muy avanzadas de la tarde fue que se terminó de tomar la denuncia y nosotros ordenamos varias diligencias urgentes de investigación y en eso es lo que estamos a la espera de poder corroborar de alguna manera el dicho de la madre del denunciante e incluso de la misma víctima que ampliaron con detalle la denuncia que ya habían interpuesto ante el OIJ", finalizó.