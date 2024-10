Fiscal general se aferra a su cargo: “Me someteré a los procesos disciplinarios”

El fiscal general, Carlo Díaz, insistió este miércoles en que no influyó de manera indebida en el nombramiento de su pareja como fiscal auxiliar y que, por lo tanto, enfrentará los procesos disciplinarios abiertos en su contra.

“En virtud de los hechos que se han ventilado respecto de los nombramientos de la fiscala auxiliar Arelys Mora Gamboa, me permito reiterar que no he influido de manera indebida en sus nombramientos y que se ha respetado el procedimiento ordinario.