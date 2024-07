Fiscal general insiste en “falta de lealtad” del tribunal que liberó a imputados en caso Turesky

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, insistió este jueves que fue la “falta de lealtad” del Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada la que permitió la liberación de 10 imputados en el llamado caso Turesky.



Lo hizo ante los diputados de la Comisión de Seguridad de Narcotráfico que, precisamente, lo citaron hoy para que explicara por qué la Fiscalía no presentó, a tiempo, la acusación contra las personas señaladas en ese caso de narcotráfico.

Díaz aseguró ante el órgano que esa acusación se presentó el 20 de junio pasado, pero que se hizo precisamente en la exposición de motivos que buscaba extender, de manera extraordinaria, la prisión preventiva y medidas cautelares que tenían los 23 imputados en el caso.

“Ellos (el tribunal) tenían por demostrados totos los presupuestos procesales, pero como la acusación no se presentó (al expediente), la cual sí se presentó y la fiscal la ofrece, el simple hecho de que se cegaron para no tenerla a mano es lo que les da el fundamento para liberar a las personas, no por los peligros procesales, sino por no haberse presentado la acusación, la cual sí se presentó y se firmó”, aseveró.