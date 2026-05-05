Financista, exalcalde y tres exdiputados aliados entre nuevos presidentes ejecutivos

La presidenta electa, Laura Fernández, dio a conocer a sus presidentes ejecutivos. En la lista figuran un financista de campaña, un exalcalde y tres exdiputados aliados.

De las 20 personas nombradas, 10 continúan en el puesto y otras 10 ocupan la silla por primera vez.

Las instituciones que continúan con sus presidentes son: Instituto Nacional de Seguros (INS), Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Consejo Nacional de Producción (CNP), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).​​

Esta es la lista completa, así como el mensaje que le brindó Fernández a cada uno de los jerarcas.

Junta de Protección Social (JPS): Paola Nájera.

"Tiene un valor inmenso; cada esfuerzo, cada acción y ayuda generan esperanza para miles de personas, por eso espero un excelente desempeño de su parte", dijo la mandataria electa.

Instituto Nacional de Seguros (INS): Gabriela Chacón.

"Siga resguardando con firmeza, valentía, lo que cada ciudadano ha construido con tanto esfuerzo, en sus manos deposito una institución que hace grande a este país".

Patronato Nacional de la Infancia (PANI): María José Vega Sanabria.

"Me hace sentir muy feliz que usted haya aceptado formar parte de mi gabinete. Es una de las profesionales más competentes con las que he trabajado, no solo en Mideplan, sino en otras instituciones. El tesoro más grande que tenemos, nuestros niños, van a estar en manos de una mujer tan capaz".

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): Mónica Taylor.

"En sus manos deposito la confianza de llevar a la Caja hacia adelante, menuda tarea, menuda bronca, pero hemos hecho equipo y sé la madera con la que usted está hecha".

Consejo Nacional de Producción (CNP): José David Córdoba.

"Cuídame mucho a los productores agrícolas de este país, como un tesoro a los agricultores pequeños que necesitan tanto apoyo en este país".

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE): Marco Acuña.

"Cualquiera que no ha conocido su arduo esfuerzo pensaría que es un hacedor de milagros; los estados financieros del ICE parecen otros hoy, luego de que muchos años fue una institución desangrada. Siga haciendo grande al ICE".

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU): Johnny Leiva.

"Mi meta es que cada costarricense tenga un techo digno, mi meta es que los jóvenes, los adultos y también la clase media tengan cumplido el anhelo de una vivienda digna".

Instituto Costarricense de Turismo (ICT): Marcos Borges.

"Usted tiene varios temas delicadísimos entre manos, zona marítimo terrestre, cómo continuar proyectando a Costa Rica para seguir siendo competitivos y la cosa que para mí va a ser indiscutible, yo necesito que el presidente del ICT le preste una enorme atención a Puntarenas, a todas las regiones costeras, pero la región brunca va a ser una de sus principales tareas junto con el Caribe".

Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu): Carolina Delgado.

"Usted va a ser presidenta en un periodo muy especial en la historia para Costa Rica, estamos ante el Congreso que tiene más diputadas en la historia de Costa Rica y está ante la presidenta de la República. Espero que su liderazgo siga abriendo puertas para que las mujeres nos podamos realizar en lo que soñemos".

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA): Lourdes Sáurez.

"Estará al frente del AyA y, desde mi experiencia, una de las instituciones más complejas; en sus manos está devolverle décadas de atraso para Costa Rica".

Instituto de Desarrollo Rural (Inder): Ricardo Quesada.

"De politizar al Inder y sacar el clientelismo histórico y añejo, limpiarle la cara, me siento profundamente agradecida de que forme parte de mi gabinete. Los retos son enormes".

Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope): Karla Montero Víquez.



"Estamos navegando aguas turbulentas con el precio internacional en combustible; confío plenamente en su capacidad técnica, en su buen juicio y en su rigor profesional para que de estas crisis internacionales el pueblo salga avante".

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva): Martín Vargas.

"Japdeva tiene muchos retos, pero el más importante que usted tiene que sacar adelante y en el que estaré a la par suya es la marina y terminal de cruceros de Limón; esa es su tarea principal y primordial".

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): Edgar Oviedo.

"Una institución que cumple un rol importantísimo; no podemos perder la calidad del talento humano. Le deseo todos los éxitos del mundo; bienvenido al equipo".

Comisión Nacional de Emergencias (CNE): Alejandro Picado.

"Es una de las personas que tiene los nervios de acero, yo caminé con él durante una emergencia nacional en Guanacaste con el agua hasta la cintura, caminé parte de la Zona Sur, ha demostrado que es un hombre probo, inteligente y capaz".

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM): José Miguel Jiménez.

"Creo que nadie mejor para ocupar la presidencia de esta institución para fomentar el desarrollo municipal que alguien que tuvo que echar a andar una municipalidad por primera vez".

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop): Wagner Quesada.

"En sus manos está la concesión del puerto de Caldera, uno de los proyectos que nos desafió como gobierno en este periodo, es la puerta hacia Asia y el Pacífico. Siga adelante".

Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart): Juan Diego López.

"Llévele información, arte, cultura, educación a todos los costarricenses, bienvenido".

Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer): Álvaro Bermúdez.

"Hay que arreglar el transporte público, Hay un proyecto que usted ya conoce, usted ya lo diseñó y estoy segura que lo llevará a ejecución".



Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca): Carlos Andrés Robles.

"Cuídeme al sector pesquero de Costa Rica como un tesoro. Durante este gobierno dimos una lucha enorme por reivindicar a este sector".



*Roger Madrigal, director del Banco Central: Es nombrado por periodos de cinco años, me corresponde nombrarlo hasta el 2027 Continuará en este puesto.

