Financista de Chaves califica como “embarcada” haber invertido ₡100 millones en campaña

“No me refiero al dinero, a mí no me hace más rico ₡40 millones (sic), fue lo que sufrieron mis familiares, por todo lo que ha pasado mi hija, estaba por graduarse de doctora, también mi hijo que es ingeniero industrial, fue una embarcada de las más grandes. No lo vuelvo hacer nunca en la vida”, aseveró.

“Fue una embarcada y media. No lo vuelvo a hacer nunca más en la vida, aunque me den el doble”, respondió Quesada.

“Embarcado me fui, es una inversión que no vale la pena pasar por todo lo que estoy pasando, lo que pasaron mis hijas, mi esposa, mi familia, lo que sacaron en la prensa por ₡40 millones (sic)… Eso la verdad fue una embarcada”, insistió Quesada.

"Como le digo, al principio me pareció un buen negocio, porque me dijeron que era en tres meses cuando firmé. Tres o seis meses me lo pagaban (me dijo Stephan Brunner). Ahora con todo lo que me ha pasado es un mal negocio que hice", finalizó.