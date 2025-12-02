¿Fin de semana más largo? Tres comisiones no pudieron sesionar por falta de diputados

Pese a venir de un fin de semana largo, la mayoría de los diputados que integran las comisiones de Ambiente, Juventud y Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no llegaron este martes a trabajar.



Los tres órganos estaban citados para esta mañana; sin embargo, debieron suspenderse por falta de cuórum.



En la Comisión de Ambiente solo llegaron cuatro de nueve legisladores: se ausentaron Rosalía Brown (Nueva República), Óscar Izquierdo (PLN), María Marta Padilla (independiente), Ariel Robles (Frente Amplio) y Daniela Rojas (PUSC).



La misma suerte corrió la comisión especial que investiga las presuntas irregularidades en la Caja, donde solo llegaron tres de siete diputaciones.



Ahí faltaron Rocío Alfaro (Frente Amplio), Andrea Álvarez (PLN), María Marta Carballo (PUSC) y Gilberth Jiménez (Independiente).

Cabe destacar que estos dos órganos tampoco pudieron sesionar la semana anterior porque, de nuevo, no llegaron suficientes diputados.

Finalmente, en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia hicieron acto de presencia tres de siete legisladores. Se ausentaron Jonathan Acuña (Frente Amplio), Waldo Agüero (PPSD), David Segura (Nueva República) y Geison Valverde (PLN).

La única comisión que sí realizó su sesión esta mañana fue la de Infraestructura.