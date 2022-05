Figuras del PAC y del PLN en Gobierno de Rodrigo Chaves

El presidente electo, Rodrigo Chaves, tendrá en su gabinete a figuras del PAC y de Liberación Nacional, aunque algún momento dijo que eso no ocurría.



El 4 de abril, tras resultar electo presidente, esto fue lo que dijo Chaves sobre el mismo tema.

“La posibilidad existe de todo, la probabilidad la veo muy baja, yo no puedo preguntar por quién voto, eso a mí no me importa, no me importa que sean leales a Rodrigo Chaves, tienen que ser leales a la patria, a la Constitución”.