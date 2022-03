Figueres sobre polémico viaje: “Fue una contribución en especie de Alberto Esquivel Volio”

José María Figueres brindó detalles sobre su polémico viaje a República Dominicana el cual ha generado muchas preguntas en las últimas horas debido a que no se informó, fue un vuelo privado y se desconocía hasta el momento quién lo financió.



Según Figueres, las reuniones que sostuvo en el país caribeño son importantes con miras a un eventual gobierno suyo.

“Tiene que ver con el país y políticas que se puedan tomar para abaratar el combustible en nuestras economías y oportunidades para trabajar en conjunto sobre nuevas tendencias económicas como las zonas francas y políticas de turismo”, dijo Figueres.

¿Por qué Figueres viajó sin informarlo?

El candidato recalcó que no viajó como tal sino como expresidente preocupado por las circunstancias que se viven en el mundo actualmente. El vuelo lo hizo junto al tesorero de su equipo de campaña, Fernando Batalla.

“No nos fuimos escondidos porque realizamos todos los temas migratorios que se deben de hacer. Preferí informar sobre el viaje después de haberlo realizado para brindarles una explicación sobre los diferentes temas que tratamos en las cinco reuniones que tuvimos”, comentó Figueres.

Explicó que no lo ve como un error viajar sin avisar porque lo hizo con total transparencia y así lo demostrará ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Asegura que no fue un viaje de campaña sino de asuntos que tienen que ver con el próximo gobierno nuestro. “El viaje no tenía ningún objetivo de conseguir alguna contribución para la campaña. Solo permitimos contribuciones de personas física y no jurídicas”, argumentó Figueres.

¿Quién es Alberto Volio?

Figueres expresó que el padre de Alberto Volio fue ministro durante la presidencia de su padre José Figueres Ferrer y lo conoce desde hace unos 30 años, además comentó que fue Ministro de Agricultura durante el gobierno de Óscar Arias donde él también lo fue.

“Hemos mantenido una estrecha relación durante muchos años, es un empresario prestigioso en el campo agropecuario e industrial. En hizo la contribución a cambio de nada”, señaló Figueres.

Figueres viajó en privado que salió del aeropuerto de Liberia, Guanacaste, el domingo a final del día.

"Viajamos privado por las dificultades de que hay hoy en día, pero si lo hubiéramos hecho vía comercial hubiese sido de tres días y es demasiado. Cabe resaltar que regresamos el lunes por la noche”, puntualizó Figueres.

¿Con quién se reunió Figueres en República Dominicana?

El liberacionista comentó que sostuvo reuniones con el presidente del país caribeño, Luis Abinader, también con el Ministro de Industria, Comercio y Mypimes, Víctor Bisonó; con el CEO de Grupo Punta Cana, Frank Elías Rainieri y el Gerente General de la Fiduciaria de Reservas de la República, Andrés Van Derhorst.

“Costa Rica tiene que hacer un esfuerzo con países con quienes hemos tenido relaciones en el pasado y buscar medidas que nos protejan contra las nuevas condiciones globales que estamos viviendo, por eso decidí sacar el día de ayer (lunes) para visitar y conversar con el presidente de República Dominicana, con funcionarios de su gobierno y algunos ejecutivos”, enfatizó Figueres.

Con estas personas sostuvo reuniones acerca de los cambios en el precio del petróleo y sus derivados, también sobre la reactivación económica y cómo fortalecer las pymes y zonas francas.

Además, fue enfático y dijo que con el empresario de apellido Ranieri conversó sobre las oportunidades y posibilidades en el campo del turismo tanto en el mercado norteamericano como europeo.

En total fueron cinco reuniones las que tuvo durante el lunes.

Figueres Olsen aseguró que todos los gatos del viaje fueron por cuenta propia.