Fernando Zamora propone moratoria para deudores del sistema financiero formal

El candidato del Partido Nueva Generación, Fernando Zamora, anunció este lunes una propuesta de moratoria para que los deudores del sistema financiero formal puedan limpiar su récord crediticio.

La idea, que se enmarca dentro de la ruta de gobierno del aspirante, sería una de las prioridades de Zamora en caso de ganar las elecciones de febrero próximo.

El abogado aseguró hoy que en Costa Rica existen más de ochocientos mil deudores en mora judicial y otros miles más con préstamos informales en condiciones de usura.

Su idea, entonces, busca facilitar que estas personas se pongan al día con sus deudas en el sector formal y con esto limpiar sus historiales crediticios, de manera que puedan volver a la formalidad y se alejan de esquemas gota a gota.

Para lograrlo, propone que una vez que los deudores decidan ponerse al día con sus deudas, los sistemas dejen de generar reportes negativos, de manera que el récord se pueda limpiar en cuestión de meses y no años, como sucede en la actualidad.

Además, Zamora y su campaña prometieron eliminar las “cláusulas abusivas” con las que aseguran el sistema financiero castiga a estos deudores más allá de su obligación principal.

“El proyecto beneficiará de manera especial a jóvenes emprendedores en sus primeros años laborales, mujeres, adultos mayores y pequeñas empresas, que hoy se encuentran marcados negativamente en el sistema crediticio, a pesar de su voluntad de pago.

“Asimismo, la iniciativa contempla un conjunto de medidas para que el sistema bancario nacional otorgue créditos y microcréditos a tasas de interés bajas, específicamente destinados al pago y normalización de deudas”, dijo.

Zamora también anunció este lunes la adhesión a su movimiento del excandidato presidencial Óscar Campos y su partido Encuentro Nacional, que representa a parte del sector agrario nacional.

