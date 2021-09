Fernando Cruz presentó registro de llamadas para desmentir a Navas

Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, presentó ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas (ONU) un registro de llamadas telefónicas para desmentir a la ex Fiscala General de la República, Emilia Navas.



Cruz citó textualmente en el documento: “desmiento categóricamente que, como Presidente de la Corte Suprema de Justicia, haya llamado a la Sra. Navas Aparicio el pasado 25 de junio para presionarla a que dejara el cargo de forma inmediata y que le mandara a presentar un breve informe. Nunca hice eso porque no me parecía. Esa supuesta llamada no existió de mi parte, en absoluto, porque la decisión de acogerse a su derecho a la jubilación y de acelerarlo es muy personal y en ello no tuve ninguna injerencia”.

Esto ocurre semanas después de que la exfiscala denunciara ante la Relatoría que Cruz supuestamente la había llamado para plantearle que dejara el puesto.

El magistrado presentó a la ONU un documento impreso por la agencia telefónica Kölbi ICE titulado “detalle de llamadas nacionales y llamadas salientes”, además de una certificación notarial con fe pública donde “no existe en fecha 25 de junio 2021 registro de llamadas o videollamadas hacia el teléfono de Emilia Navas”.

“En el registro de llamadas de mi número de celular consta que, en el periodo del 8 de junio al 7 de julio del 2021, no existen llamadas salientes de mi celular al derecho telefónico de la Sra. Navas Aparicio.

“Lo anterior evidencia que nunca llamé el 25 de junio del 2021 a la Sra. Navas Aparicio y mucho menos la presioné para que dejara el cargo”, cita en el documento.

Por otra parte, Cruz aceptó haber dicho que “se le había reducido mucho el espacio de Navas y su legitimidad, por el hecho de que constantemente en asuntos de gran trascendencia para el país, ella tuviera que inhibirse como máximo jerarca del Ministerio Público”.

“Esas manifestaciones se dieron en el ejercicio de mi derecho a la libertad de expresión y ante consultas que me hicieron varios medios de comunicación. En ningún modo, lo externado representa el criterio de la Corte Suprema de Justicia, sino mi criterio estrictamente personal sobre un tema de gran trascendencia para el país”, comentó el jerarca de la Corte Suprema.

Plan de magistrados

La exfiscala General de la República había denunciado que se jubiló dos meses antes de lo planeado ya que se enteró, por cuatro magistrados, que había un plan para revocarle su nombramiento e impedir que se jubilara, todo esto como parte de una represalia contra el Ministerio Público.

Las manifestaciones las dio al programa Interferencia de Radio Universidad de Costa Rica, en un programa emitido este martes 18 de agosto.

La exfuncionaria dijo que recibió "el mismo viernes una llamada telefónica del presidente de la Corte, que no solo me instó a dejar el cargo junto con otros magistrados que dijeron que era necesario que lo hiciera, sino que no iba a contar con su apoyo".