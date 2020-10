Fernando Cruz acepta falta de objetividad en elección de magistrados suplentes

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, aceptó ante los diputados de la Comisión de Nombramientos que existe falta de objetividad en el nombramiento de los magistrados suplentes del Poder Judicial.

Cruz, quien apuesta por la reelección en su cargo de magistrado de la Sala Constitucional, aseguró que el sistema de elección es deficiente y que sí hay un componente subjetivo que, a veces, valora temas como la amistad de los magistrados en propiedad con los candidatos a suplentes.

“Puede ser que lo más adecuado para mis pretensiones sea pasar de lado la respuesta y no le diga lo que he dicho en otras ocasiones. Yo creo que el sistema de elección de magistrados suplentes es deficiente y que la estructura del sistema no tiene líneas maestras de una elección objetiva.

Lea también Política Organizaciones del Poder Judicial apoyan reelección de Fernando Cruz Las asociaciones consideran que bajo la gestión de Cruz, el Poder Judicial recuperó la independencia, la responsabilidad y la ética.

“Los magistrados suplentes muchas veces son imagen y semejanza de los propietarios, no porque haya una voluntad viciosa de las personas, sino porque el sistema es deficiente, pero esa crítica es tanto para suplentes como para propietarios, porque si usted tiene un sistema con bases objetivas entonces la parte de la amistad ya no tiene importancia, en la medida en que le da mayor importancia al objetivo lo de la amistad pierde vigencia”, dijo ante una consulta del diputado verdiblanco Jorge Fonseca.

“Sin duda alguna me parece a mí que sí puede haber una filtración subjetiva en la elección del magistrado suplente. En el pasado era más agudo porque no había que buscar atestados y los magistrados escogían a su buen criterio, muchas veces escogían muy bien y otras a otros por ser amigos (…) Hay que apostarle al sistema más objetivo posible”, añadió.

Cruz defendió ante los legisladores su continuidad luego de 16 años en el cargo de magistrado.

Lea también Política Corte defiende independencia judicial para debatir empleo público Fernando Cruz alegó que la injerencia del Mideplan podría amenazar al Ministerio Público para combatir la corrupción.

La mayoría de las consultas pasaron por dudas propias de los legisladores y escasos cuestionamientos, a excepción del socialcristiano Rodolfo Peña, quien por ejemplo le consultó al magistrado por los millonarios alquileres que mantiene el Poder Judicial y la función que desempeñan los 22 choferes de la Sala Constitucional en momentos donde la mayoría de los magistrados se encuentran bajo la modalidad de teletrabajo.

“No tengo idea la verdad (qué hacen los choferes en estos tiempos) Es un tema que se ha discutido mucho, me parece que es prescindible, pero habría que hablar con otros compañeros”, dijo.

Peña también le cuestionó a Cruz, de 71 años, si él no considera que en la Corte Plena debería haber integrantes más jóvenes.

“No sabría decirle, yo creo que a las personas que van a ser electas diputadas no pensarían en que no elegirse porque hay que darle oportunidad a gente más joven. La experiencia vale, pero el hecho de que sea más joven no garantiza nada en materia judicial.

“Para mí es muy difícil responder porque soy de la tercera edad, entonces tengo una respuesta muy parcializada, creo que habría que darle oportunidad no a los más jóvenes sino a los más capaces, los más preparados, pero cómo se miden los atestados es complicado”, aseguró.

Los diputados de la comisión emitirán un informe y luego decidirán en Plenario sobre la continuidad o no del presidente.