Fernando Castillo seguirá ocho años más como magistrado de la Sala IV

El magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, fue reelecto este lunes por ocho años más en el cargo.



Así lo resolvió el Plenario Legislativo con el voto afirmativo de 24 diputados y el rechazo de otros 20.



Para que Castillo no continuara, eran necesarios al menos 38 votos en contra.



Entre esos votos en contra destacan el voto unánime de los legisladores oficialistas cercanos al presidente Rodrigo Chaves, así como la negativa en pleno del Frente Amplio.



Los primeros, según Pilar Cisneros, cuestionaron la imparcialidad de Castillo por su pasado partidario; mientras que el Frente Amplio, según Jonathan Acuña, su corte conservador.

En esa lista también llamaron la atención votos disidentes del PLN y PUSC, pese a que sus fracciones se declinaron, por mayoría, en su continuidad.

Castillo es magistrado de la Sala Constitucional desde 2009, fue reelecto en 2017 y ahora renovado en el cargo hasta 2033.

Desde 2020, el alto juez constitucional es también el presidente de la Sala IV.