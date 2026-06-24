Fernández defiende pruebas de polígrafo y califica críticas de “chismes y cuentecillos”

La presidenta de la República, Laura Fernández, defendió las pruebas de polígrafo que ella y los jerarcas de su Gobierno se han realizado como parte de la dinámica de “Fuerza Élite”.

En su conferencia de prensa semanal, la mandataria respondió a los cuestionamientos que hizo sobre ese tema el fiscal general, Carlo Díaz, quien objetó que una empresa privada sea la que practique esos exámenes que, según Fernández, sirven como filtro para garantizar la probidad de los jerarcas.

“Las pruebas de polígrafo que nosotros aplicamos, las aplicó la DIS con apoyo de una empresa internacional certificada en los Estados Unidos, así que le desarmo el argumento”, aseguró la mandataria.

Sin embargo, no ahondó en la sugerencia de Díaz de que sean entidades como la DEA o el FBI quienes apliquen el "detector de mentiras".

“Ojalá que vaya y se la haga, que se la haga, que nos la comparta al pueblo de Costa Rica”, se limitó a decir Fernández.

A lo que sí se refirió fue a los cuestionamientos del fiscal, quien dijo que, al ser pruebas pagadas a una empresa privada, era posible alterar sus resultados.

“Si tiene el fiscal alguna prueba de que lo que nosotros hemos hecho, que ha sido de buena fe, para procurar combatir la corrupción en los cuerpos policiales.