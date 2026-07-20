Fernández califica de "desplante y berrinche" ausencia del Poder Judicial en Consejo de Seguridad

La presidenta Laura Fernández calificó este lunes como un "desplante y berrinche" la negativa de los jerarcas del Poder Judicial de participar de la primera sesión del Consejo de Seguridad convocado para esta tarde.

En un amplio pronunciamiento previo a esa cita, la mandataria arremetió contra esa decisión anunciada el viernes pasado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Orlando Aguirre.

"Estas sillas que están vacías reflejan el interés, o mejor dicho, el no interés por resolver desde la raíz los problemas de seguridad que tiene Costa Rica. Me parece que este desplante no me lo hacen a mí como presidenta de la República, sino que se lo hacen al pueblo de Costa Rica", dijo Fernández.

Esas cuatro sillas eran las del propio Aguirre; la presidenta de la Sala III, Patricia Solano; el director interino del OIJ, Michael Soto; y el fiscal general, Carlo Díaz.

Según la presidenta, esas ausencias responden al millonario recorte presupuestario que su Gobierno aplicó al Poder Judicial y el resto del aparato estatal.

"De la carta que pude leer del presidente de la Corte, donde indicaba que él no venía a la reunión, se puede colegir que es un berrinche por el tema del recorte del presupuesto del Poder Judicial.

"Señores del Poder Judicial, Costa Rica no está para berrinches, el recorte que estamos aplicando también lo está aplicando el Gobierno. Todos los ministerios del Gobierno se han socado la faja para cumplirle al pueblo de Costa Rica con la necesidad de ser más eficientes y acuciosos con el manejo del presupuesto nacional", dijo.

En esa carta, el magistrado Aguirre explicó que la decisión obedecía a que la agenda planteada por la mandataria incluye "actuaciones, procedimientos y decisiones vinculados con el ejercicio de competencias jurisdiccionales". ​

"En tales condiciones, la participación del presidente de la Corte y la presidenta de la Sala Tercera de Casación Penal podría dar lugar a valoraciones o compromisos susceptibles de condicionar, directa o indirectamente, la independencia de criterio que deben conservar quienes intervienen en la resolución de asuntos concretos.

"Por esta razón, no resulta institucionalmente procedente concurrir a una deliberación planteada en esos términos", dice la misiva.

Fernández detalló que en la agenda prevista para la sesión de hoy está repasar el paquete de los seis primeros proyectos de ley en materia de seguridad que el Gobierno presentó semanas atrás, así como el análisis de las "ocho o nueve" propuestas que se presentarán el próximo 27 de julio al Congreso.

Sin embargo, también estaba en la agenda discutir sobre los indicadores de penetración del narcotráfico y el crimen organizado en el Poder Judicial, así como la fuga de información sobre allanamientos.

Aunque no lo mencionó este lunes, en la invitación de Fernández también se incluía en la agenda la discusión sobre amenazas realizadas en su contra y su gabinete.