Fernández califica de “berrinche” que Corte devolviera nómina de magistrados al Congreso

La presidenta de la República, Laura Fernández, calificó como un “berrinche” la decisión de la Corte Plena de devolver a la Asamblea Legislativa, sin cambios, la nómina de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

En medio de su conferencia de prensa semanal, la mandataria aprovechó para cuestionar esa decisión y además defendió la postura de los diputados oficialistas, que mantienen bloqueada la elección de los nueve jueces sustitutos del Alto Tribunal.

“Eso es un berrinche del Poder Judicial. ‘Ay me devuelven la nómina, ¿Sabe qué? Se la vuelvo a mandar’ ¿Qué es esa falta de respeto a la Asamblea Legislativa? ¿Qué es esa chabacanería con asuntos tan delicados? "Los diputados de la República están cumpliendo su deber, los costarricenses no ponemos a los diputados para que firmen diputados como cheques en blanco, especialmente con lo que estamos viendo del Poder Judicial, así que yo aplaudo de pie a los diputados que están haciendo una revisión minuciosa de los perfiles que el Poder Judicial quiere nombrar como magistrados”, dijo la gobernante.

La Corte Plena acordó, el pasado lunes, devolver al Congreso la lista de postulantes luego de insistir en que esa nómina es el resultado de un concurso que incluyó la postulación, la revisión de atestados, un estudio socio-laboral y entrevistas, entre otras.

Los magistrados coincidieron, además, en que el Parlamento nunca dio justificaciones del porqué rechazó la lista proporcionada, como en el pasado ocurrió, cuando las listas incumplían, por ejemplo, requisitos de paridad de género.

Sin embargo, Fernández insistió: si los postulantes no satisfacen a los diputados, es una obligación de los legisladores el pedir perfiles nuevos.