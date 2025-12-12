Feinzaig propone viajar por todo el GAM con un solo pago para incentivar el transporte público

El candidato del Partido Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, propone que los usuarios de transporte público en el Gran Área Metropolitana puedan viajar con un único tiquete durante un mismo día.

La propuesta, que emula modelos como el europeo, facilitaría la interconexión entre servicios de autobús y tren y con esto, según el economista, el uso del transporte público se volvería más atractivo y con esto se reduciría la presencia de vehículos particulares en las calles.

La idea es parte del plan de movilidad que anunció hoy el aspirante presidencial como parte de una “solución integral” al creciente congestionamiento vial en el centro del país.

Junto a ese “billete único”, Feinzaig propone la creación de un tren elevado o un bus rápido que viaje sobre carriles exclusivos que permitan “viajes más cortos, seguros y puntuales, con un único boleto integrado para conectar con buses alimentadores”.

Ese tren o autobús, permitiría además tener horarios coordinados con consulta mediante app, así como estaciones intermodales que unan buses y trenes.

“El objetivo es lograr que el transporte público sea tan confiable, seguro y puntual que la gente realmente quiera usarlo”, dijo Feinzaig.

El economista prometió además el empuje a tecnologías de vigilancia que permitan registrar y atender accidentes de manera más oportuna, mantener grúas en puntos críticos y el desarrollo de un “Centro Nacional de Control de Tráfico Inteligente” que incluya semáforos coordinados y datos en tiempo real.

También pretende la construcción de carriles exclusivos para autobuses y vehículos de alta ocupación, así como incentivos para empresas que impulsen el teletrabajo.

