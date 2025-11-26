Feinzaig propone plan para graduar 2.500 nuevos policías por año

El candidato presidencial del Partido Liberal Progresista, Eli Feinzaig, propone un plan que permitiría graduar 2.500 policías por año, de manera que en un eventual gobierno suyo el país pueda tener 10 mil oficiales nuevos.



Esa idea, expuesta anoche en la presentación de su plan de gobierno, costaría poco más de ₡195 mil millones por año, según los cálculos del propio candidato.



Para lograr esos números, el hoy diputado plantea, entre otras, declarar una emergencia nacional por la inseguridad nacional y que la Asamblea Legislativa esté obligada a destinar un 10% de cada préstamo internacional que apruebe al combate de la delincuencia.



Además, Feinzaig plantea que el país renuncie de inmediato a la Corporación Andina de Fomento (CAF), organismo al que recién se afilió Costa Rica y por cuya membresía se pagarán alrededor de $300 millones, recursos que se destinarían también a la lucha contra la criminalidad.



“Esta cifra total para incrementar 10.000 policías (que incluye uniformes, chalecos, armas, alimentación, etc.) representa solo un 1.58% del Presupuesto de la República 2025 presentado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, lo cual no es significativo considerando la emergencia nacional en inseguridad que afronta el país, de ahí que sea importante priorizar el uso de los recursos en las áreas de mayor interés para la población”, reza el plan.

La hoja de ruta liberal incluye también propuestas de vigilancia satelital para todo el país, control biométrico en puestos fronterizos y la puesta en marcha de un plan de retenes a nivel nacional que funcionen por espacios de entre 10 y 12 horas.

La propuesta también incluye la construcción de nuevas cárceles y delegaciones policiales vía concesión, así como eliminar el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) para la Fuerza Pública.

Puede repasar el plan de gobierno completo aquí.