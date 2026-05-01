Fabricio Alvarado sale del país, pero niega que busque evadir caso por presunto acoso

Éric Ramos, el defensor de Fabricio Alvarado confirmó a Telenoticias que su cliente salió del país el jueves, justamente el mismo día en que este terminó su segundo periodo como diputado, y consecuentemente, también perdió la inmunidad que lo protegió en ese cargo.

Al respecto, la representación legal de la exlegisladora Marulin Azofeifa, quien denunció a Alvarado de presunto acoso sexual, levantó la voz y ahora lo acusa de abandonar el territorio nacional para evadir a la justicia (vea video adjunto).

"Esta es una lamentable noticia porque el día de hoy era el último día que le cubría el fuero de inmunidad. Desde que se puso la denuncia en marzo pasado solicitamos a la Fiscalía General que utilizara todas las medidas que tenía a su alcance para que Fabricio enfrentara al sistema de justicia y se le diera respuesta a las mujeres que han puesto denuncias por delitos sexuales", señaló la expresidenta de la Asamblea Legislativa y abogada de Azofeifa, Carolina Hidalgo. Sobre el particular, Ramos señaló: "Es llamativo, desde el punto de vista negativo, que estas personas traten de mantener vigente una situación y provocando un escándalo inexistente. Don Fabricio salió del país el jueves como parte de unos compromisos personales y profesionales que tenía. Él estará de regreso el 8 de mayo. Y él desde hace semanas está apersonado en la Fiscalía General y el lunes nosotros aportaremos la documentación respectiva al fiscal general, que dicho sea de paso, el proceso ahora tiene que pasar a la jurisdicción ordinario".

El defensor garantizó que su cliente estará de vuelta en el país el 8 de mayo, justo el día en que entrará en funciones la administración de Laura Fernández.

"A la opinión pública es conveniente aclararle que ahora sí es evidente que los intereses son más de provocar de manera negativa una reacción contra mi representado y provocar y tener como base de un proceso para seguir con circunstancias de carácter totalmente amarillista. Don Fabricio ha sido respetuoso de la Fiscalía. Vuelvo a reiterar, está apersonado", indicó Ramos. Hidalgo respondió: Esperamos que esto no sea utilizado por él como un mecanismo para evadir la justicia una vez más. Ya lo hizo en la Asamblea Legislativa evitando la votación para la sanción. Esperamos que este no sea un mecanismo que está utilizando para evadir el sistema judicial. Las mujeres merecen una respuesta, sobre todo por los abusos que han sufrido. Como equipo de Marulin vamos a ser vehementes en el seguimiento de todas las medidas que hemos solicitado"

Por otra parte, ¿qué pasará ahora en el nuevo periodo constitucional con los informes que no votaron los diputados salientes? La duda surge luego de que, por dos días consecutivos, los parlamentarios se ausentaran de manera masiva de las sesiones en las que debía discutirse la posibilidad de sancionar administrativamente al excandidato presidencial.

Todo parece indicar que se tratará nuevamente de una decisión política, pues la nueva Presidencia de la Asamblea Legislativa que iniciará labores este viernes tendrá que decidir si pasa la página o si decide que los informes se conozcan y se voten.

Azofeifa denunció a inicios de año que Alvarado en apariencia la acosó en el 2018, cuando fue congresista, luego de que lo acompañara en su primera campaña como candidato presidencial.