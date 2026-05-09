Fabricio Alvarado regresa a Costa Rica en medio de solicitud de arresto domiciliario

El exdiputado evangélico Fabricio Alvarado volvió al país este viernes, un día después de que la defensa de la también exdiputada Marulyn Asofeifa solicitara a la Fiscalía medidas cautelares en su contra por presunto abuso sexual.

Alvarado arribó alrededor de las 2:10 p. m. en un vuelo procedente de Panamá, tras permanecer ocho días fuera del país. Llegó solo, utilizando gorra y lentes oscuros, y fue recibido por al menos tres personas en las afueras de la terminal internacional.

La solicitud presentada por la representación legal de Asofeifa incluye arresto domiciliario e impedimento de salida del país, mientras avanza la investigación.

Telenoticias estuvo presente en el aeropuerto al momento de su llegada e intentó conversar con el exdiputado, quien evitó dar declaraciones.

El abogado de Asofeifa explicó a este medio cuáles son las expectativas de la defensa ahora que Alvarado se encuentra nuevamente en territorio nacional.

El exlegislador deberá presentarse el próximo 12 de mayo ante el Ministerio Público para rendir indagatoria.