Fabricio Alvarado: “Optaré a la presidencia en las próximas elecciones”

El exdiputado Fabricio Alvarado anunció, este miércoles, que luchará por la presidencia de la República en las próximas elecciones nacionales.

Así lo indicó esta tarde en el programa 'Verdades ocultas' de Iván Barrantes, emitido por 89.1 Radio. Posteriormente, lo confirmó en un audio enviado a Teletica.com.

“Con todo mi esfuerzo lucharé junto a miles de patriotas para recuperar nuestro país. No he dejado de escuchar al pueblo porque de ahí vengo, valoro el apoyo que a diario me hacen sentir”, expresó el líder de Nueva República.