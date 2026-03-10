Fabricio Alvarado no esperará a que Fiscalía lo llame por caso de presunto abuso sexual

El diputado Fabricio Alvarado adelantará su apersonamiento ante la Fiscalía General por el presunto delito de abuso sexual por el que fue denunciado este lunes.

Se trata de la denuncia penal que presentó la exdiputada de Nueva República, Marulín Azofeifa, por hechos que supuestamente ocurrieron entre 2018 y 2025.

Erick Ramos, abogado de Alvarado, aseguró que todavía no tienen acceso al expediente y que se dieron cuenta del caso por la prensa, pero que en virtud de la visita que realizó Azofeifa hoy al Ministerio Público se pondrán a las órdenes de las autoridades.

“Vamos a adelantar el apersonamiento. Eso es un derecho, conforme al artículo 81 del Código Penal, cuando se realiza cualquier acta de investigación contra una persona, se considera imputada. Si es cierto lo que reproducen los medios de prensa, que hoy la Fiscalía General iba a recibir a esta señora, pues obviamente ya don Fabricio estaría en condición de imputado.

“Nos vamos a apersonar el proceso y cuando ya tengamos acceso al expediente nos vamos a formar un mejor criterio, vamos a contrastar lo que dijo la señora en primera instancia, lo que manifestó durante las elecciones y la novedad de lo que está planteando ahora”, explicó Ramos.

En enero pasado, luego de que Azofeifa denunciara públicamente a Alvarado, el legislador calificó lo dicho por la exdiputada y actual asesora de su partido como “falso” y “muy evidentemente de mala fe”.

Ahora, sin embargo, su abogado aseguró que no realizaría ninguna declaración hasta no conocer el expediente y que tampoco serían válido utilizar esas manifestaciones en un proceso diferente.

“Hay que tomar en cuenta que las manifestaciones de don Fabricio fueron de previo a la existencia de este proceso penal. Cuando se habla de cargos, no sabemos si hay identidad entre lo que se manifestó en ese momento histórico y lo que va vamos a encontrar en el proceso. Entonces, en esas circunstancias sería absolutamente especulativo”, añadió Ramos.

El abogado precisó que ese apersonamiento al proceso se hará de manera escrita y en los próximos días, pues aseguró que la agenda del diputado les ha impediddo reunirse.