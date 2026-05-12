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Fabricio Alvarado guarda silencio tras indagatoria por presuntas agresiones sexuales

El exdiputado fue citado la mañana de este martes a la Fiscalía General, 12 días después de que dejara su curul.

Por Yirén Altamirano Por Paulo Villalobos 12 de mayo de 2026, 10:02 AM

El exdiputado Fabricio Alvarado rechazó dar declaraciones al cabo de la declaración indagatoria que rindió la mañana de este martes en la Fiscalía General, en el marco de una investigación que se le sigue por aparentes agresiones sexuales.

A su salida de la sede del Ministerio Público, en San José, quien respondió a las consultas de los medios fue su defensor, Éric Ramos.

El abogado evitó ahondar en detalles como si su cliente hizo alguna manifestación o se abstuvo de hacerlo.

Noticia en desarrollo.​

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