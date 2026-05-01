Extradición y jornadas 4/3: el mayor acierto y la principal deuda del pasado Congreso

La Asamblea Legislativa del cuatrienio 2022-2026 se despidió con la histórica cosecha de 681 leyes aprobadas, una de las más productivas en cuanto a la cantidad de normas y reformas votadas.

Si bien fueron cuatro años marcados por un fuerte conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, esa lucha no impidió que avanzaran importantes reformas, especialmente en materia de seguridad.

Es ese apartado, además, el que incluye el proyecto más importante de esos casi 700 aprobados: la reforma constitucional para permitir la extradición de ciudadanos nacionales requeridos por narcotráfico o crimen organizado.

La iniciativa, una de las pocas que firmó directamente la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, se aprobó por unanimidad y de forma expedita, convirtiéndose en uno de los grandes hitos del actual Congreso en el combate de la histórica ola de criminalidad que asola al país.

“El proyecto más importante que se aprobó claramente es el de extradición de nacionales, que se aprobó por unanimidad”, sentenció el exjefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco.

“Ese es un proyecto importante para el país en un proceso que dirigimos y nos metimos de cabeza, sin importar banderas, era un proyecto importante para Costa Rica”, reconoció también el exjefe liberacionista, Óscar Izquierdo.

A esa lista se pueden sumar otras iniciativas como la reforma para permitir allanamientos 24/7, el retiro de la nacionalidad a criminales vinculados con narcotráfico o crimen organizado, la ley contra el sicariato, la regulación de tobilleras electrónicas, los castigos para el reclutamiento de menores de edad para crimen organizado, la emisión de $5 mil millones en eurobonos, la rebaja al derecho de circulación y la aprobación de una importante cantidad de créditos para financiar proyectos importantes como la ampliación de la Ruta 1.

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4/3: La reforma que sigue sin llegar

En el otro extremo, la lista de pendientes del pasado Congreso la encabeza la longeva y siempre polémica reforma para permitir la introducción en Costa Rica de las llamadas jornadas laborales excepcionales o jornadas 4/3.

El actual Congreso logró votar en segundo debate esa discusión de décadas, pero su esfuerzo se estrelló contra la Sala Constitucional, que encontró un vicio de forma que obligó a su archivo.

El segundo intento para aprobar la reforma chocó esta vez contra el Frente Amplio y sus 2.500 mociones, lo que obligó a esta Asamblea a congelar la discusión y heredarla a esta que inició funciones hoy.

Junto a ese pendiente, la Asamblea tampoco pudo dar luz verde al proyecto de tren eléctrico del GAM; y se quedó corta en reformas como las del sistema hídrico y la apertura del mercado eléctrico.

Tampoco hubo suerte con la prometida reforma contra el crimen organizado juvenil, ni una solución definitiva para el problema minero en Crucitas.

“Es un tema que no pudimos finalizar, pero sí lo dejamos encaminado. Es un tema que se venía pateando la bola desde hace muchísimo tiempo, mientras en la Zona Norte del país sufren los problemas ambientales y económicos”, celebró la exdiputada del PUSC, Daniela Rojas.

El Congreso actual, que inició funciones este 1.° de mayo, también deberá hacer frente a otros pendientes importantes, como la aprobación de créditos presupuestarios, el término de investigaciones legislativas y el análisis de vetos y posibles resellos que deja el Gobierno saliente de Rodrigo Chaves.