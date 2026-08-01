Expresidente Miguel Ángel Rodríguez se pronuncia sobre detención de su abogado

El expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, manifestó su preocupación y desacuerdo con la medida de seis meses de prisión preventiva impuesta a su abogado Cristian Arguedas, detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de procuración de impunidad.



Arguedas fue arrestado tras ser vinculado con un presunto intento de soborno a una jueza, en un caso relacionado con familiares de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”. Según la denuncia, el ofrecimiento, al parecer, buscaba evitar que se dictara prisión preventiva contra una clienta del abogado.



Rodríguez, quien actualmente es defendido por Arguedas, expresó en un comunicado que considera la medida cautelar “totalmente desproporcionada”, al compararla con otros casos recientes en los que se han dictado plazos menores.

﻿“He recibido con profunda preocupación la noticia sobre la situación que enfrenta Cristian Arguedas, a quien conozco desde hace muchos años, no solo como el abogado que me ha representado brillantemente, sino también como amigo (…) Una medida cautelar de seis meses parece totalmente desproporcionada y excesiva”, señaló el expresidente.

Rodríguez destacó la trayectoria profesional de Arguedas y aseguró que siempre lo ha visto actuar dentro del marco de la ley, descartando vínculos con el narcotráfico o el crimen organizado. Además, sugirió que la Fiscalía podría estar actuando con “saña” debido a las denuncias y recusaciones que el abogado ha presentado contra actuaciones que consideraba excesivas.

Finalmente, el exmandatario expresó su solidaridad con Arguedas y su familia, confiando en que podrá esclarecer los hechos y demostrar su inocencia.