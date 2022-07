Expresidente Alvarado ya tiene trabajo: será profesor universitario

El expresidente Carlos Alvarado anunció hoy su incorporación a la Escuela de Derecho y Diplomacia Fletcher, de la Universidad Tufts, en Massachusetts.



El exmandatario impartirá clases de Diplomacia en el prestigioso centro de posgrados estadounidenses, además de asumir como senior en el Centro Edward R. Murrow para un Mundo Digital.

The Fletcher School welcomes Carlos Alvarado Quesada, 48th President of Costa Rica, to our faculty. An innovative leader on decarbonization and conservation, @CarlosAlvQ joins as Professor of Practice with a focus on small states diplomacy. More here: https://t.co/ReeUbcw2Dl pic.twitter.com/PVFgds3sd6

El exmandatario, internacionalmente alabado por su defensa del medio ambiente, ya había anunciado su decisión de mudarse a Estados Unidos luego de que su esposa, Claudia Dobles, fuera seleccionada para cursar una beca en la prestigiosa Universidad de Harvard, también en Massachusetts.



“Estoy convencido de que las sinergias multilaterales y el poder de liderar con el ejemplo son capaces de cambiar la historia para mejor”, dijo Alvarado.

I'm glad to announce that I'll be part of the world-renowned faculty at @FletcherSchool @TuftsUniversity. I am convinced that multilateral synergies and the power of leading by example are capable of changing history for the better https://t.co/xR0wdv9UGP