Expresidenta de AyA: institución "jamás imaginó" que no leer medidores impactaría facturación

La expresidenta de Acueductos y Alcantarillados, Yamileth Astorga, aseguró hoy ante los diputados que la administración nunca se imaginó que la decisión de no leer los medidores impactaría negativamente en la facturación de miles de usuarios.



La afirmación la hizo ante los integrantes de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, que investigan esos cobros indebidos durante el inicio de la pandemia y el arbitraje que la institución perdió contra la española Acciona Agua por el proyecto de alcantarillado sanitario en San José.

Astorga, a quien los cuestionamientos por esos cobros indebidos y el manejo de las finanzas del AyA la sacaron del cargo a finales del año anterior, insistió en que la decisión de no leer los hidrómetros respondió a la falta de protección y protocolos que tenían para cuidar a los funcionarios a cargo de esta labor.

Así, la institución decidió, a inicios de la pandemia, promediar el consumo de miles de hogares para realizar los cobros, elevando la facturación por encima de los valores habituales.

Esa situación, además de una lluvia de reclamos, obligó al AyA a devolver millones cobrados de más.

“Ya eso es cosa juzgada, la Sala me condenó por eso y no tuve defensa tampoco; no obstante, lo aclaro: Hubo una persona que tomó la minuta que no trabajaba conmigo y puso algo que nadie conoció. ¿Qué dije yo? Lo digo tal cual: ‘Yo les pediría que antes de salir a dar noticias negativas de la institución lo hablemos en casa, las cosas se resuelven primero en casa’, eso fue lo que dije”, aseguró.