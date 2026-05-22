Exministro Mario Zamora regresa a su plaza en Defensoría de los Habitantes

La salida de Mario Zamora del frente del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) es, fácilmente, una de las más sonadas.

En medio de la promesa de "la continuidad" que hizo en campaña la presidenta Laura Fernández, el abogado de profesión quedó fuera de una de las carteras más relevantes, en medio de una creciente preocupación ciudadana por la ola de violencia con la que lidia Costa Rica.

Ya el exjerarca ha dejado ver que su historia en el Gobierno de la República no está terminada, pues en conversación con El Observador, aseguró que "en los próximos días" la mandataria anunciará su nuevo destino.



Zamora se reincorporó a sus labores en la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) el 9 de mayo pasado, aunque ese regreso se materializó realmente hasta dos días después, en el primer día laboral posterior al cambio del mando, confirmó el Departamento de Recursos Humanos del órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa a Teletica.com.

Ahora, el exministro disfruta de unos días de vacaciones y pidió que sea cuando estas concluyan que se le contacte para conversar sobre sus planes venideros.

El exjerarca funge como profesional de defensa 3 y devenga un salario de ¢2,2 millones.

Valga recordar que Zamora trabaja en la Defensoría desde el 16 de marzo de 1998. Luego, el 1.° de enero de 1999, la institución incorporó en su presupuesto su plaza mediante un traslado horizontal desde el Ministerio de Seguridad Pública.

Pero de esos 28 años que tiene de pertenecer al ente auxiliar del Congreso, el jurista disfrutó de 16 años de permisos sin goce de salario para fungir en dos periodos distintos como ministro, así como capacitarse y para atender asuntos personales.