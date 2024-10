Exministro de Hacienda propone trasladar el Banco Popular al IVM para financiar pensiones

El exministro de Hacienda, Elian Villegas, propone trasladar el Banco Popular al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y capitalizar así al sistema de jubilaciones más grande del país.

Su idea, presentada el viernes anterior ante el diálogo nacional que impulsa la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) para atender la inminente crisis de pensiones en Costa Rica, es convertir al banco en una sociedad anónima para permitir que una parte o la totalidad de sus acciones se vendan y con esto se financie en un tercio de sus reservas actuales al IVM.

Según sus cálculos, con el patrimonio actual del banco, esa operación podría generar un billón de colones (millones de millones), que equivale a un 33% de los ₡3 billones de reservas que hoy tiene el régimen.

Su propuesta, así como otra para instrumentalizar la retención del IVA en transacciones comerciales vía SINPE móvil, se presentarán el próximo año a los diputados como parte de una suerte de “banco de ideas”.

¿Qué dice Hacienda?

Consultado, el actual ministro Nogui Acosta calificó la propuesta de Villegas como una “mala idea”.

“Me parece una mala idea, para no decirle otra cosa, empezando porque el Banco Popular no es del Estado, es público, pero no del Estado, entonces no se lo puedo dar a la Caja.