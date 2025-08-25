Exministra de Chaves dice que es “lamentable” que Marta Esquivel aspire a diputación

La exministra de Salud, Joselyn Chacón, calificó como “lamentable” la designación de Marta Esquivel como primer lugar de Heredia en la papeleta de diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

En sus redes sociales, la exjerarca arremetió contra la exministra de Planificación y expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo mismo que con otras elecciones del PPSO.

“Doña Marta Esquivel, justicia no es despedir a funcionarios por afinidades políticas o en periodo de licencia de maternidad, que es una de las épocas más frágiles de muchas mujeres, y tampoco amedrentar funcionarios en el Hospital de Heredia o bien colocar en 2.º lugar a una pupila suya que nunca hizo nada por ganarse un puesto”, aseveró en relación con María Isabel Camareno, segundo lugar en Puntarenas.

“Tanto esta diputación como otras son lamentables, pero sí me quito el sombrero con otras personas que sí merecen con muchos méritos estar en esa papeleta y lo digo con todo el conocimiento de causa.

“Sé quién trabajó y otros que solo esperaron en campaña, que los jalara el que iba atrás, que era más trabajador; en fin, una mancha negra en una pared blanca o una pared blanca con una mancha negra”, aseveró Chacón.

La exministra de Salud fue más allá y aseguró que, como mujer, no se ve representada por Esquivel.