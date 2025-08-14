Exmagistrada Ana Virginia Calzada analiza disputar Presidencia de la República en 2026

La exmagistrada de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada, analiza disputar la Presidencia de la República en 2026 con el partido Centro Democrático Social (CDS).

Así lo confirmó la abogada, este jueves, a Teletica.com.

Calzada, la primera mujer de la historia en integrar y presidir la Sala IV, reconoció que valora seriamente regresar al espacio público ante las amenazas que, para ella, enfrenta la democracia costarricense.

“Me han ofrecido que asuma la candidatura, no solo el CDS, sino otros colectivos sociales, es algo que estoy valorando, pero tengo que tomar en cuenta a mi familia, ver algunos otros temas.

“Yo estoy valorando las implicaciones que la toma de esa decisión pueda tener en mi familia, pero también la situación del país, todos sabemos que estamos en un momento histórico de cambio, donde se pueden avecinar cambios que pueden afectar la democracia. Si tengo que llegar a la conclusión de asumir ese reto, lo haré”, afirmó.

Calzada, de 72 años, se pensionó en 2013 tras casi tres décadas de trabajo en la Corte Suprema de Justicia.

Recientemente, se le observó en las reuniones de Agenda Viva, el movimiento ciudadano que reunió a colectivos y partidos en busca de una agenda común; sin embargo, aseguró que ese grupo de pensamiento no tiene nada que ver con la propuesta que analiza.

El CDS es un partido fundado en 2012 por el exministro Guillermo Vargas Salazar (qdDg) y otro grupo de exmilitantes del PUSC.

Según el Tribunal Supremo de Elecciones, había caído en inactividad, pero ahora se encuentra en proceso de activación.

“El partido CDS se reactiva por la necesidad nacional de unir a las personas, a todos los costarricenses que quieran sumarse a la lucha. Ahí hay personas de todas las tendencias ideológicas en una línea de centro, que busca equilibrio y me parece que es un partido que está aglutinando el descontento que hay con respecto a la política actual”, añadió Calzada.

La exmagistrada aseguró que, aunque entiende que los plazos electorales apremian, todavía no tiene una fecha para esa decisión sobre la candidatura.

“En el momento en que haya alguna noticia, se las daremos a conocer”, finalizó.