Exjerarca del PANI aplaude a la Fiscalía por abrir nueva investigación contra Rodrigo Chaves

"Mi ánimo hoy es diferente... El autoexilio discreto por seguridad... La solitud del hotel en Panamá, no haberme podido despedir de mi viejita ni mis viejitos que me criaron... la angustia de mi hijo... Venir con $500 que me prestaron mis nobles vecinos, los que nos hicieron la maleta corriendo para salir del país (ni los medicamentos para la presión ni la tiroides llegaron y me descompensé, pero ya estoy bien gracias a Dios”, relató.