Exgerente de Telecomunicaciones ICE destituido por fiesta privada fue nombrado asesor del Gerente General

El exgerente de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Seguridad (ICE), quien fue destituido del cargo tras aceptar la fiesta organizada por Huawei, fue nombrado en otro cargo en el mismo instituto, y con un salario de ₡4 millones (ver video adjunto de Telenoticias).

El 29 de mayo la prensa nacional y hasta la internacional tenía titulares como estos:

“ICE pide renuncia del gerente de electricidad y telecomunicaciones”

“Una fiesta de Huawei le cuesta el cargo al gerente de telecomunicaciones”

Hasta la televisión alemana DW informó: “Gobierno de Costa Rica remueve a altos funcionarios del ICE”.

En esa fecha parecía que la Casa Presidencial y el ICE imponían mano dura.

“En el caso del gerente de Telecomunicaciones, el señor Abarca Fernández, para todos ha sido conocida una reciente situación generada por la participación de personal del negocio de telecomunicaciones, en un evento organizado por la empresa Huawei, en nuestro criterio eso requirió un mejor juicio, debido a que estamos en medio de diversos procesos de contratación, así como algunos litigios legales”, dijo el 29 de mayo Marco acuña, presidente del ICE.

Sin embargo, en las últimas horas el sindicato del ICE, Acotel, asegura que confirmó con un oficio que, al exgerente de telecomunicaciones, Luis Diego Abarca, se le nombró como asesor corporativo del gerente general.

“Nos sorprende haberlo confirmado, ya más o menos lo conocíamos por medio de denuncias de nuestros afiliados, pero nos sorprende constatar que el exgerente de Telecomunicaciones que se había retirado de la gerencia de esta cartera por el escándalo de Huawei, sea colocado como asesor en la gerencia general y el gerente general es el que asume la cartera de comunicaciones y dentro de las funciones que se le asignan al exgerente de Telecomunicaciones, es asesorar al gerente general en temas de telecomunicaciones, es decir, sigue asesorando y sigue tomando decisiones probablemente, en la cartera de telecomunicaciones que se le removió, por este escándalo de Huawei”, explicó Sergio Ortiz, presidente Acotel.

El salario del nuevo asesor corporativo es por más de ₡4 millones.

“Nos preocupa que, al parecer, el ICE se está administrando como una pulpería, recordemos que tenemos ya cinco meses de no tener un gerente de Telecomunicaciones, pareciera que no se nombra una persona porque no hay decisión entre Casa Presidencial y don Marco Acuña Mora, que es un presidente ejecutivo que no nos explicamos cómo sigue como presidente ejecutivo, no nos explicamos cómo el presidente de la República no lo ha quitado, con tantos fallos, hoy telecomunicaciones tiene pérdidas por ₡313 millones, cuando hace un año tenía ganancias por ₡5 mil millones, entonces hay cosas que están mal, además no hemos entrado al mercado de telecomunicaciones”, acotó Ortiz.

Es importante destacar, que desde que se removió a Luis Diego Abarca de su cargo, el ICE no ha nombrado a ninguna persona en el cargo de gerente de Telecomunicaciones, y también que Harold Cordero, el gerente general del ICE, solicitó la remoción de Abarca en mayo, pero ahora él mismo lo contrata como su asesor.

“El recargo lo tiene el gerente general y en las funciones que se establecieron al exgerente es que lo asesore en temas de comunicaciones y eso nos indigna bastante porque también quiere decir que los que habían participado en la fiesta de Huawei, que son tomadores de decisiones en contrataciones, siguen en sus puestos y no se han tomado medidas cautelares a lo interno de la institución, quiere decir que no sabemos dónde está la auditoría interna, no sabemos dónde está el Gobierno central”, finalizó el presidente del sindicato.

Entonces, la gerencia de Telecomunicaciones sigue sin cabeza. ¿Será que la estrategia de las autoridades del ICE es que esa gerencia, la de telecomunicaciones, siga aparentemente sin cabeza, pero que en la práctica no es así? Porque quien ocupaba ese cargo ahora estará asesorando al gerente general del instituto, quien justamente toma decisiones en esa materia.

Durante la tarde del jueves, Telenoticias envió una consulta a la oficina de prensa del ICE para solicitar una reacción al respecto, pero nos indicaron que esta está en trámite.