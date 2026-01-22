Exdirector jurídico del INS también denuncia presiones de Casa Presidencial

El exdirector jurídico y actual director de Reaseguros del Instituto Nacional de Seguros (INS), William Fernández, aseguró este lunes que recibió presiones de Casa Presidencial para no adjudicar el proyecto de un sistema de gestión en el instituto.

Frente a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, Fernández insistió que esas presiones buscaban no adjudicar el proyecto al consorcio SOIN-ERP, que finalmente resultó elegido.

“A lo interno del INS sí existía el interés, tanto es así que la Junta Directiva votó a favor de adjudicarla. Me parece que había otro tipo de intereses”, dijo Fernández.

“¿Presiones de quién?”, le cuestionó la frenteamplista Rocío Alfaro.

“Casa Presidencial”.



“¿Casa Presidencial presionó para que no se adjudicara?”.

“Sí y también doña Mónica Araya, en su momento”, sentenció el exdirector.

“Podríamos vincular esto claramente a lo que ha sucedido en la CCSS, donde se presionó para que se pusiera en vivo un ERP que no estaba preparado todavía para ejecutarse y que ha provocado una gran crisis”, aseveró Alfaro.





Fernández también mencionó que recibió “presiones políticas” en temas como el proyecto de ampliación Barranca-Limonal y el interés por incluir a la mexicana Tradeco en este, así como la compra de dos unidades extintoras por parte del Cuerpo de Bomberos o el proyecto de marchamo digital, todos temas cuestionados.

El exdirectivo también dijo que fue llamado “muchas veces” a Casa Presidencial para discutir diferentes temas. Aunque no precisó cuántas, sí dijo que fueron “más de 10” y que eso era inusual en el cargo. Por ejemplo, detalló que nunca sucedió durante las administraciones de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado.