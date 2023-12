Exdirector del BCIE asegura que Chaves lo despidió por diferencia presupuestaria

“Pocos minutos después, recibí una llamada del presidente Chaves solicitándome que cambiara de posición y le dije: 'No la voy a cambiar'. No la cambié en el entendido de que a pesar de la amistad de 45 años (con Chaves) esa decisión podía valerme el puesto y, efectivamente, me valió el puesto. En menos de 24 horas, recibí la llamada del Presidente indicándome que me destituía”, recordó.