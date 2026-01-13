Exdirectivos de la CCSS guardan silencio sobre caso “Barrenador”

Tres de los seis exdirectivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) imputados en el caso “Barrenador” se negaron a responder consultas de los diputados sobre el mediático caso.

Se trata de Jorge Luis Araya, Jorge Porras y Roberto Quirós, los únicos que atendieron el llamado de los legisladores de la comisión especial que investiga las presuntas irregularidades en la institución.

María Isabel Camareno, candidata a diputada de Pueblo Soberano por Puntarenas, así como Johnny Gómez, no se presentaron a la audiencia; mientras que Zeirith Rojas dijo encontrarse fuera del país.

Araya, Porras y Quirós sí respondieron a consultas generales sobre el estado general de la Caja, sus debilidades y posibilidades de mejora.

Araya, por ejemplo, señaló que a su parecer la institución no debería tener una presidencia ejecutiva, sino una gerencia general “fuerte”.

“Esto no es una idea mía, hace 15 años se presentó un informe de un grupo de notables y, entre otras, señalaba que para mejorar la gestión de la institución, en términos de despolitización y de darle fortaleza técnica, debía tener una Presidencia de Junta Directiva y no ejecutiva”, dijo.

También dijo que las dietas en la institución deberían mejorar para atraer a mejores talentos. ​

Entre otras, los exdirectivos se negaron a hablar de los criterios que privaron para frenar el portafolio de inversiones de la Caja durante la presidencia de Marta Esquivel; aunque, como dijo la frenteamplista Rocío Alfaro, ese no es un tema en investigación.

Araya, quien no estaba en la institución durante esa decisión, sí la calificó como un “error”.