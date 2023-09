Exasistente de Rodrigo Chaves se niega a responder preguntas de diputados

“La administración de los fondos no dependía de mi decisión y siempre creí actuar dentro de los márgenes de la legalidad. Por ahora solo puedo informar que no he cometido delito alguno, colaboré en la campaña electoral del 2022 porque mi padre aspiraba a ser diputado y porque el Partido Progreso Social Democrático ofreció luchar contra la corrupción en la función pública”, dijo Agüero en una declaración inicial.