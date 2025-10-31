Eugenia Zamora reacciona a decisión de no citarla a comisión que analiza desafuero de Chaves

La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora, explicó este viernes por qué su convocatoria a la comisión especial que investiga el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por presunta beligerancia no sería útil para ese órgano legislativo.



La comisión rechazó el martes pasado citar a Zamora a pesar de la insistencia del oficialista Daniel Vargas, quien defendía que la magistrada se hiciera presente para explicar los fundamentos de esa solicitud de desafuero que planteó el Tribunal.



Consultada sobre esa decisión, Zamora explicó hoy que ella o el TSE asistirán a la Asamblea Legislativa siempre que sean citados, pero que en este caso en particular, ella no tenía permitido expresarse en el órgano.

“Por supuesto que frente a cualquier citatorio, solicitud de asistir a la comisión o el Plenario de la Asamblea Legislativa, el Tribunal estará siempre a disposición, no solo por obligación legal y constitucional, sino por esa convicción que tenemos y ese respeto a lo que representa la Asamblea Legislativa.



“En este caso específico, por un lado, no corresponde ir si no estamos siendo citados, y por otro lado, no es el pleno del Tribunal Supremo de Elecciones el que está conociendo este asunto, sino que es la Sección Especializada, de manera tal que nosotros y los integrantes del pleno no podríamos emitir opinión alguna al respecto porque ese asunto puede llegar en apelación al pleno del Tribunal”, aseveró.

Zamora detalló que brindar una declaración del proceso ante los diputados podría significar adelantar criterio en caso de que la resolución de la Sección Especializada sea apelada, pues sería ella y los otros cuatro magistrados propietarios quienes deberían resolverla.

La presidenta aseguró que ahora mismo hay 25 denuncias por presunta beligerancia presentadas contra el mandatario y más de 100 expedientes en análisis.

La comisión, por su parte, sí convocó a Chaves para que pueda ejercer su derecho de defensa ante el órgano, pero la fecha de esa cita todavía no ha sido anunciada.

La comisión sesionará el próximo martes por la noche para dar a conocer los avances del proceso.